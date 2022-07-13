Вежава Сараева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелей Данилов
Отец ребёнка: Бисубка Литюшев Доняйка Литюшев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Аксинья Данилова
Отец ребёнка: Бисубка Литюшев Доняйка Литюшев
Рождение ребёнка
1732
Сын: Карп Данилов Карпунка Данилов
Отец ребёнка: Бисубка Литюшев Доняйка Литюшев
Смерть
Неизвестно