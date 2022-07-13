Вежава Сараева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вежава Сараева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелей Данилов

Отец ребёнка: Бисубка Литюшев Доняйка Литюшев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бисубка Литюшев Доняйка Литюшев

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Аксинья Данилова

Отец ребёнка: Бисубка Литюшев Доняйка Литюшев

Рождение ребёнка
1732

Сын: Карп Данилов Карпунка Данилов

Отец ребёнка: Бисубка Литюшев Доняйка Литюшев

Смерть
Неизвестно

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