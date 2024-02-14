Ким (Ким) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким (Ким) Вера

Место рождения

Дальний Восток

Дата рождения

1907

Дата смерти

14.05.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1929 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
1936 г.р.
1943 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ким Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шегай Сандин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ким Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ким Алексей

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ким (Ким) Валентина

Отец ребёнка: Ким Алексей

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ку (Ким) Анастасия

Отец ребёнка: Ким Алексей

Рождение ребёнка
25.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ким Алексей

Рождение ребёнка
16.08.1933

Дочь: Огай (Ким) Ольга

Отец ребёнка: Ким Алексей

Рождение ребёнка
1936

Сын: Шегай Тегон

Отец ребёнка: Шегай Сандин

Рождение ребёнка
28.08.1943

Сын: Шегай Борис

Отец ребёнка: Шегай Сандин

Смерть
14.05.1988
Причина смерти: рак поджелудочной железы
Похороны
Неизвестно

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