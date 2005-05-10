Эпов Владимир Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Владимир Елизарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1947

Дата смерти

10.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1947

Отец: Эпов Елизар Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2005

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