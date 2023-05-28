Петров Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Бубенко) Галина Александровна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Петрова (Бубенко) Галина Александровна
Рождение ребёнка
28.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Бубенко) Галина Александровна
Рождение ребёнка
1971
Сын: Петров Александр Борисович
Мать ребёнка: Петрова (Бубенко) Галина Александровна
Смерть
Неизвестно