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Петров Борис Михайлович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1892 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Петров Михаил Иванович

Мать: Петрова (Некрасова) Ангелина Александровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Бубенко) Галина Александровна

Рождение ребёнка
21.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Бубенко) Галина Александровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1954

Сын: Петров Сергей Борисович

Мать ребёнка: Петрова (Бубенко) Галина Александровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Бубенко) Галина Александровна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1971

Сын: Петров Александр Борисович

Мать ребёнка: Петрова (Бубенко) Галина Александровна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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