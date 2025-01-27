Авчинников Павел Ильич
мужской, родился 16.02.1900 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецАвчинников Илья ИвановичНеизвестно г.р.
МатьАвчинникова Феодосия ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещение
18.02.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT3N?cat=752387&i=815