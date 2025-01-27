Авчинников Павел Ильич 16.02.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Авчинников Павел Ильич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 16.02.1900 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Авчинников Илья ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Авчинникова Феодосия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900 ст.

Отец: Авчинников Илья Иванович

Мать: Авчинникова Феодосия Васильевна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT3N?cat=752387&i=815

Крещение
18.02.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Николаевская церковь Восприемники: Ефремовский мещанин Николай Леонов Ильин; Ефремовского мещанина Михаила Николаева Данилова жена София Андреева. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT3N?cat=752387&i=815

Смерть
Неизвестно

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