Коханова (Ивкова) Галина Григорьевна
Место рожденияд.Тетерье. Павинский район
Дата рождения08.08.1938
Дата смерти08.08.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коханова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Коханов Федор Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коханов Федор Архипович
Рождение ребёнка
11.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коханов Федор Архипович
Рождение ребёнка
11.03.1976
Дочь: Аверкиева (Коханова) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Коханов Федор Архипович
Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.08.2002