Коханова (Ивкова) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коханова (Ивкова) Галина Григорьевна

Место рождения

д.Тетерье. Павинский район

Дата рождения

08.08.1938

Дата смерти

08.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

св
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коханова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Коханов Федор Архипович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коханов Федор Архипович

Рождение ребёнка
05.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коханов Федор Архипович

Рождение ребёнка
11.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коханов Федор Архипович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
11.03.1976

Дочь: Аверкиева (Коханова) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Коханов Федор Архипович

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.08.2002

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