Кошелькова Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелькова Анастасия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1887

Дочь: Бычкова (Кошелькова) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Кошельков Яков Николаевич

Михайловское, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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