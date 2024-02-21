Кошелькова Анастасия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1887
Дочь: Бычкова (Кошелькова) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Кошельков Яков Николаевич
Михайловское, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно