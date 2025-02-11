Klassen J. Hermann Jakob 19.02.1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Klassen J. Hermann Jakob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.02.1840, Смоляное

умер 26.08.1905, Смоляное

Мать
(Bueckert) Maria05.05.1809 г.р.
Отец
Klassen Jacob J.20.03.1804 г.р.
Супруги
Klassen (Funk) Aganetha23.11.1841 г.р.
Дети
Klassen J. Hermann16.08.1867 г.р.
Klassen Jakob Herman F13.10.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1840

Отец: Klassen Jacob J.

Мать: (Bueckert) Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Klassen Peter

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Бракосочетание
01.03.1866

Жена: Klassen (Funk) Aganetha

Супруг(-а): Aganetha Klassen (Funk)

Рождение ребёнка
16.08.1867

Сын: Klassen J. Hermann

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Reimer (Klassen J.) Maria

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Рождение ребёнка
13.10.1868

Сын: Klassen Jakob Herman F

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Рождение ребёнка
17.01.1870

Дочь: Нефелд (Neufeld) (Klassen) Helene

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: Zacharias (Klassen) Anganetha

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Рождение ребёнка
22.02.1875

Сын: Klassen Johann

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Рождение ребёнка
07.10.1878

Дочь: Reimer, Janzen, Neufeld (Klassen) Katharina

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
04.08.1880

Дочь: (Klassen) Elisabeth

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Рождение ребёнка
03.06.1882

Сын: Klassen Hermann

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Рождение ребёнка
17.06.1884

Дочь: Sawatzky (Klassen) Sarah

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Рождение ребёнка
31.10.1886

Сын: Klassen Heinrich

Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha

Смерть
26.08.1905

Похороны
Неизвестно

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