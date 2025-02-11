Klassen J. Hermann Jakob
мужской, родился 19.02.1840, Смоляное
умер 26.08.1905, Смоляное
Мать(Bueckert) Maria05.05.1809 г.р.
ОтецKlassen Jacob J.20.03.1804 г.р.
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Отец: Klassen Jacob J.
Мать: (Bueckert) Maria
Сын: Klassen Peter
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Жена: Klassen (Funk) Aganetha
Сын: Klassen J. Hermann
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Дочь: Reimer (Klassen J.) Maria
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Дочь: Нефелд (Neufeld) (Klassen) Helene
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Дочь: Zacharias (Klassen) Anganetha
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Сын: Klassen Johann
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Дочь: Reimer, Janzen, Neufeld (Klassen) Katharina
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Дочь: (Klassen) Elisabeth
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Сын: Klassen Hermann
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Дочь: Sawatzky (Klassen) Sarah
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha
Сын: Klassen Heinrich
Мать ребёнка: Klassen (Funk) Aganetha