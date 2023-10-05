Пащенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пащенко Иванович
Мать ребёнка: Пащенко (Тодоска) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина (Пащенко) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Пащенко (Тодоска) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно