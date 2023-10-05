Пащенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пащенко Иванович

Мать ребёнка: Пащенко (Тодоска) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина (Пащенко) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Пащенко (Тодоска) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пащенко (Тодоска) Антонина

Смерть
Неизвестно

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