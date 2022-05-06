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Дмитрий Михайлович

Место рождения

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Евдокия Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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