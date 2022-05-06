Дмитрий Михайлович
Место рождениясельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Михаил Васильевич
Мать: Евдокия Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ефим Дмитриевич
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно