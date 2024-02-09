Булгина Сусана Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Булгин Василий Макарович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Курякова (Булгина) Павлина Васильевна
Отец ребёнка: Булгин Василий Макарович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Булгин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Булгин Василий Макарович
Смерть
1938