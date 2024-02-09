Булгина Сусана Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгина Сусана Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Булгин Василий Макарович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Курякова (Булгина) Павлина Васильевна

Отец ребёнка: Булгин Василий Макарович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Булгин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Булгин Василий Макарович

Смерть
1938

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