Хасанова Зулейха Шагивильдановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1935
Отец: Хасанов Шагивильдан
Мать: Не Знаю Ханифа ???
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Не Знаю Федрат ??
Рождение ребёнка
13.03.1960
Дочь: Не Знаю Фарида Федратовна
Отец ребёнка: Не Знаю Федрат ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Не Знаю Ренат ??
Отец ребёнка: Не Знаю Не знаю ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Не Знаю Не знаю ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Не Знаю Федрат ??
Смерть
Неизвестно