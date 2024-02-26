Хасанова Зулейха Шагивильдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова Зулейха Шагивильдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1935

Отец: Хасанов Шагивильдан

Мать: Не Знаю Ханифа ???

Рождение ребёнка
1958

Сын: Не Знаю Радик Федратович

Отец ребёнка: Не Знаю Федрат ??

Рождение ребёнка
13.03.1960

Дочь: Не Знаю Фарида Федратовна

Отец ребёнка: Не Знаю Федрат ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Не Знаю Ренат ??

Отец ребёнка: Не Знаю Не знаю ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Не Знаю Не знаю ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Не Знаю Федрат ??

Смерть
Неизвестно
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