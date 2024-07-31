Маслов Михей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Михей

Место рождения

Вышние Деревеньки, Льговской округи, Курской губернии

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Маслов Григорий

Мать: Варвара Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Маслов Павел

Мать ребёнка: Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Маслова) Анна

Мать ребёнка: Неонила Васильевна

Смерть
Неизвестно

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