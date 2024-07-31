Маслов Михей
Место рожденияВышние Деревеньки, Льговской округи, Курской губернии
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Маслов Григорий
Мать: Варвара Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Маслов Павел
Мать ребёнка: Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Маслова) Анна
Мать ребёнка: Неонила Васильевна
Смерть
Неизвестно