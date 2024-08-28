Сергей Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин Васильев
Мать: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1927
Дочь: Кузьмина (Костина) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Костина Акулина Григорьева
Смерть
Неизвестно