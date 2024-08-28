Сергей Константинов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергей Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин Васильев

Мать: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Акулина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Акулина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Акулина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Акулина Григорьева

Рождение ребёнка
11.11.1927

Дочь: Кузьмина (Костина) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Костина Акулина Григорьева

Смерть
Неизвестно

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