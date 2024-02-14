Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1901
Дата смерти05.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Тазеев Абдухаир
Мать: Тазеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахитова (Тазиева) Танзиля Гильметдиновна
Мать ребёнка: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Заманова (Тазиева) Насима Гильметдиновна
Мать ребёнка: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна
Рождение ребёнка
14.07.1929
Дочь: Хайруллина (Тазиева) Аклима Гильметдиновна
Мать ребёнка: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна
Рождение ребёнка
10.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна
Смерть
05.03.1942
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно