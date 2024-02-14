Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1901

Дата смерти

05.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Тазеев Абдухаир

Мать: Тазеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахитова (Тазиева) Танзиля Гильметдиновна

Мать ребёнка: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна

Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Заманова (Тазиева) Насима Гильметдиновна

Мать ребёнка: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна

Рождение ребёнка
14.07.1929

Дочь: Хайруллина (Тазиева) Аклима Гильметдиновна

Мать ребёнка: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна

Рождение ребёнка
10.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна

Смерть
05.03.1942
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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