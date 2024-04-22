Левин Максим Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Тимофей Леонтьев
Мать: Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Павел Максимов
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Быков? Егор (Георгий) Максимов
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Федор Максимов
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Михаил Максимов
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Платон
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Платон Максимов
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Смерть
1854