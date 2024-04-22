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Левин Максим Тимофеев

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Тимофей Леонтьев

Мать: Марфа Григорьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Павел Максимов

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Быков? Егор (Георгий) Максимов

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Федор Максимов

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Михаил Максимов

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Платон

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Платон Максимов

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Смерть
1854
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