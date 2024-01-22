(Гусакова) Наталья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гусакова) Наталья Марковна

(Гусакова) Наталья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1893 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Егор Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Егор Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Егор Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Егор Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Егор Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Егор Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Егор Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Егор Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаков Егор Абрамович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гусаков Ефрем Егорович

Отец ребёнка: Гусаков Егор Абрамович

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