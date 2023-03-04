Вшивцев Евтихей Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1758 ст.
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1758 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
13.10.1775 ст.
ГАКО МК Касинское 1775г. (дата бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 29 из тогоже прихода починка надречкою Шихмои оба первым браком
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Вшивцева) Доменика Евтеевна
Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Вшивцева) Варвара Евтеевна
Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вшивцев Крысанф Евстеевич
Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вшивцев Дорофей Евстеевич
Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова
Смерть
1802