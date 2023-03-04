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Вшивцев Евтихей Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1758 ст.

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1758 ст.

Отец: Вшивцев Козма Константинович

Мать: Вшивцева (Смирнова) Дарья Петрова

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
13.10.1775 ст.

Жена: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова

ГАКО МК Касинское 1775г. (дата бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 29 из тогоже прихода починка надречкою Шихмои оба первым браком
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Вшивцева) Доменика Евтеевна

Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Вшивцева) Варвара Евтеевна

Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Вшивцев Егор Евстеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вшивцев Крысанф Евстеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вшивцев Дорофей Евстеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Вшивцев Прокоп Евстеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова

Смерть
1802

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