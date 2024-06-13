Табак Григорий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табак Григорий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1784 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Табак Сидор Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Комсюк (Табак) София Григорьевна

Мать ребёнка: Табак Матрона Филипповна

Смерть
Неизвестно

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