Табак Григорий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Табак Сидор Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Комсюк (Табак) София Григорьевна
Мать ребёнка: Табак Матрона Филипповна
Смерть
Неизвестно