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Субботина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Александр Фокеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Субботин ? Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Фокеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Субботин ? Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Фокеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Субботина) ? Александровна

Отец ребёнка: Субботин Александр Фокеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Субботин Евстафий Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Фокеевич

Смерть
После 1923

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