Субботина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Субботин Александр Фокеевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Субботин Александр Фокеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Субботина) ? Александровна
Отец ребёнка: Субботин Александр Фокеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Субботин Евстафий Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Фокеевич
Смерть
После 1923