Ефим Григорьев
мужской, родился 1853, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГригорий Степанов1825 г.р.
МатьПелагея Моисеева1822 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Григорий Степанов
Мать: Пелагея Моисеева
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно