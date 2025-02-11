Ефим Григорьев 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Григорий Степанов1825 г.р.
Мать
Пелагея Моисеева1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Григорий Степанов

Мать: Пелагея Моисеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31

Смерть
Неизвестно

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