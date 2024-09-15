Калмацуй Иустин
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1877
Отец: Калмацуй Александр
Мать: Калмацуй Зиновия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Калмацуй Филипп
Мать ребёнка: Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Калмацуй) Федосия
Мать ребёнка: Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
20.09.1910
Сын: Калмацуй Димитрий
Мать ребёнка: Феодора Антоновна
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Кишинев
Смерть
Неизвестно