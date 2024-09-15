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Калмацуй Иустин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1877

Отец: Калмацуй Александр

Мать: Калмацуй Зиновия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Антоновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Калмацуй Филипп

Мать ребёнка: Феодора Антоновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Калмацуй) Федосия

Мать ребёнка: Феодора Антоновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Феодора Антоновна

Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Калмацуй Димитрий

Мать ребёнка: Феодора Антоновна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Кишинев
Смерть
Неизвестно

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