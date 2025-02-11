Кряжева Прасковья
женский, родилась 1826, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла Неизвестно
Супруги
Кряжев Семен Павлович1825 г.р.
Дети
Кряжев Андрей Семенович1847 г.р.
(Кряжева) Гликерия Семеновна1849 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Кряжев Семен Павлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Кряжева) Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Кряжев Семен Павлович
Смерть
Неизвестно