Кряжева Прасковья 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжева Прасковья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

умерла Неизвестно

Супруги
Кряжев Семен Павлович1825 г.р.
Дети
Кряжев Андрей Семенович1847 г.р.
(Кряжева) Гликерия Семеновна1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжев Семен Павлович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кряжев Андрей Семенович

Отец ребёнка: Кряжев Семен Павлович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Кряжева) Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Кряжев Семен Павлович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Смерть
Неизвестно

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