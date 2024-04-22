Павел Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Дементьевич

Место рождения

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Дементий

Мать: не указана

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H49?i=423&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M73P?i=352&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1776
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H49?i=423&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
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