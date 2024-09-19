Жена Меркурия Бахарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Меркурия Бахарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Иннокентий Меркурьевич

Отец ребёнка: Бахарев Меркурий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Иван Меркурьевич

Отец ребёнка: Бахарев Меркурий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебер (Бахарева) Анна Меркурьевна

Отец ребёнка: Бахарев Меркурий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Меркурий

Рождение ребёнка
01.03.1913

Дочь: Пьянкова (Бахарева) Евдакия Меркурьевна

Отец ребёнка: Бахарев Меркурий

Рождение ребёнка
08.09.1918

Дочь: Тебенева (Бахарева) Елизавета Меркурьевна

Отец ребёнка: Бахарев Меркурий

Смерть
Неизвестно

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