Дементьев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

мз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1941

Отец: Ковалев Иван Федорович

Мать: Дементьева Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
10.01.1967

Дочь: Дементьева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Дементьева (Михалёва) Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
19.11.1968

Сын: Дементьев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дементьева (Михалёва) Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
18.04.1981

Дочь: Имаева (Дементьева) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Дементьева (Михалёва) Зоя Федоровна

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