Дементьев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1941
Рождение ребёнка
10.01.1967
Дочь: Дементьева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Дементьева (Михалёва) Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
19.11.1968
Сын: Дементьев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дементьева (Михалёва) Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
18.04.1981
Дочь: Имаева (Дементьева) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Дементьева (Михалёва) Зоя Федоровна