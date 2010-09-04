Золотухина (Жижина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Жижина) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1918

Дата смерти

04.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1918

Отец: Жижин Матвей Ананьевич

Мать: Жижина Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
04.03.1939

Дочь: Грибовская Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Золотухин Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Золотухин Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Золотухин Дмитрий Ильич

Смерть
04.09.2010
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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