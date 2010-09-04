Золотухина (Жижина) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1918
Дата смерти04.09.2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1918
Отец: Жижин Матвей Ананьевич
Мать: Жижина Анисья Савельевна
Рождение ребёнка
04.03.1939
Дочь: Грибовская Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Золотухин Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Золотухин Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Золотухин Дмитрий Ильич
Смерть
04.09.2010
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан