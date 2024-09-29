Тарханов Леонтий Петров Вычислено 1699 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарханов Леонтий Петров

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Место рождения

Шалыги, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1699 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1699 ст.

Отец: Тарханов (Дьяконов) Пётр (Петрушка) Андреев

Мать: Тарханова Феодосия

Шалыги, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
С 1729 по 1731 ст.

Сын: Тарханов Тимофей Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Уктус, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Тарханов Венедикт Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Уктус, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Тарханов Никита Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Уктус, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Тарханов Пахомий Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Уктус, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Тарханов Парфений Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Уктус, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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