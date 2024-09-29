Тарханов Леонтий Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1699 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1699 ст.
Рождение ребёнка
С 1729 по 1731 ст.
Сын: Тарханов Тимофей Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Сын: Тарханов Венедикт Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Сын: Тарханов Пахомий Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Тарханов Парфений Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно