Хрюкин (Ломакина?) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Хрюкин (Ломакина?) ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Хрюкин ИванНеизвестно г.р.
Дети
Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна03.05.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрюкин Иван

Рождение ребёнка
03.05.1909

Дочь: Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Хрюкин Иван

Русская Журавка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Смерть
Неизвестно

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