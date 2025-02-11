Хрюкин (Ломакина?) ?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Хрюкин ИванНеизвестно г.р.
Дети
Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна03.05.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрюкин Иван
Рождение ребёнка
03.05.1909
Дочь: Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Хрюкин Иван
Русская Журавка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно