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Ондрякова Александра Ивановна

Место рождения

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1859

Муж: Ондряков Платон Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ондряков Александр Платонович

Отец ребёнка: Ондряков Платон Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ондряков Ириней Платонович

Отец ребёнка: Ондряков Платон Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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