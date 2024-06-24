Ондрякова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ондряков Александр Платонович
Отец ребёнка: Ондряков Платон Иванович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ондряков Ириней Платонович
Отец ребёнка: Ондряков Платон Иванович
Смерть
Неизвестно