(Thierman) Burness
Место рожденияPhiladelphia, PA, United States
Дата рождения19.12.1923
Дата смерти08.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923
Отец: Thierman Jules
Мать: Thierman Yetta
Philadelphia, PA, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 1001-1250), Kings, New York, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Bookkeeper / saleswoman
Смерть
08.01.2018
Jerusalem, Jerusalem District, Israel