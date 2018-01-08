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(Thierman) Burness

Место рождения

Philadelphia, PA, United States

Дата рождения

19.12.1923

Дата смерти

08.01.2018

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923

Отец: Thierman Jules

Мать: Thierman Yetta

Philadelphia, PA, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 1001-1250), Kings, New York, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Bookkeeper / saleswoman
Смерть
08.01.2018
Jerusalem, Jerusalem District, Israel
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