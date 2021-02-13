Овсяников Игорь Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсяников Игорь Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1958

Дата смерти

13.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958

Отец: Овсяников Виталий Иванович

Мать: Овсяникова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
16.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосиль, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.08.1983

Дочь: Салькова Инна Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.02.2021
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