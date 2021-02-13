Овсяников Игорь Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1958
Дата смерти13.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958
Рождение ребёнка
16.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосиль, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.08.1983
Дочь: Салькова Инна Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.02.2021