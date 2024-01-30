Назмутдинов Хайрулла Назмутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Нажметдин
Мать: Хасниджамал
Рождение ребёнка
?.04.1933
Дочь: Хайруллина Асия Хайрулловна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсизиган Гафиятулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайруллина Файруза Хайрулловна
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсизиган Гафиятулловна
Смерть
1969