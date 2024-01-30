Назмутдинов Хайрулла Назмутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назмутдинов Хайрулла Назмутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Нажметдин

Мать: Хасниджамал

Рождение ребёнка
?.04.1933

Дочь: Хайруллина Асия Хайрулловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Назмиев Заки Хайруллович

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсизиган Гафиятулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайруллина Файруза Хайрулловна

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсизиган Гафиятулловна

Смерть
1969
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