Коробов Степан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Степан Семенович

Место рождения

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробов Семен Прокопьевич

Мать: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Смерть
Неизвестно
Россия, Ленинград
У Степана была инвалидность? по этой причине он был не пригоден к службе. Во время войны в их доме в д.Шлякши жила эвакуированная из Ленинграда, после войны Степан с ней уехал жить в Ленинград и пропа... Показать все
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