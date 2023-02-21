Коробов Степан Семенович
Место рожденияРоссия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коробов Семен Прокопьевич
Мать: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Смерть
Неизвестно
Россия, Ленинград
У Степана была инвалидность? по этой причине он был не пригоден к службе. Во время войны в их доме в д.Шлякши жила эвакуированная из Ленинграда, после войны Степан с ней уехал жить в Ленинград и пропа... Показать все