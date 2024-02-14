Деветьяров Гиззатулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деветьяров Гатаулла
Мать: Деветьярова Амина
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Сын: Деветьяров Котдус
Мать ребёнка: Деветьярова ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Деветьярова) Шафика
Мать ребёнка: Деветьярова ?
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно