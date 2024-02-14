Деветьяров Гиззатулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деветьяров Гиззатулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деветьяров Гатаулла

Мать: Деветьярова Амина

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деветьярова ?

Рождение ребёнка
1928

Сын: Деветьяров Котдус

Мать ребёнка: Деветьярова ?

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Деветьярова) Шафика

Мать ребёнка: Деветьярова ?

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деветьярова ?

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деветьярова ?

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деветьярова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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