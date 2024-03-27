Давлят Рысова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлят Рысова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Усман Досаев

Отец ребёнка: Досай Ишалин

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1736

Сын: Мукай Досаев

Отец ребёнка: Досай Ишалин

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Досай Ишалин

Смерть
Неизвестно
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