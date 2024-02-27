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Кухарева Меланья Кузминична

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Место рождения

Горки, Горецкий район, Могилёвская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

24.02.198

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1947

Сын: Кухарев Николай Маминович

Отец ребёнка: Кухарев Мамин Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Мария Маминовн

Отец ребёнка: Кухарев Мамин Львович

Горки, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухарева Юлия Маминовна

Отец ребёнка: Кухарев Мамин Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухарев Степан Маминович

Отец ребёнка: Кухарев Мамин Львович

Горки, Горецкий район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухарев Мамин Львович

Смерть
24.02.198
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Горецкий район, Могилёвская область
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