Кухарева Меланья Кузминична
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти24.02.198
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1947
Сын: Кухарев Николай Маминович
Отец ребёнка: Кухарев Мамин Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Мария Маминовн
Отец ребёнка: Кухарев Мамин Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухарева Юлия Маминовна
Отец ребёнка: Кухарев Мамин Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кухарев Мамин Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.198
Рождение
1907