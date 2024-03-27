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Ковалёв Владимир Иванович

Место рождения

Белорусская ССР, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Подолесье

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Белорусская ССР, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Подолесье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Софья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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