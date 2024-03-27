Ковалёв Владимир Иванович
Место рожденияБелорусская ССР, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Подолесье
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Белорусская ССР, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Подолесье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалёва Софья Николаевна
Смерть
Неизвестно