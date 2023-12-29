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Селивонов Марк Захариевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

20.11.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Селивонов Захарий Яковлевич

Мать: Селивонова Пелагея Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записях о браке и смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
отставной по билету, уволенный в запас армии рядовой
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1872 ст.

Жена: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.07.1880 ст.

Дочь: Калиновская? (Селивонова) Анна Марковна

Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.08.1882 ст.

Дочь: (Селивонова) Васса Марковна

Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.01.1885 ст.

Дочь: (Селивонова) Домникия Марковна

Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.10.1888 ст.

Сын: Селивонов Яков Маркович

Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.02.1891 ст.

Сын: Селивонов Феодор Маркович

Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
20.11.1918 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
21.11.1918 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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