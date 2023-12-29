Селивонов Марк Захариевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти20.11.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Исходя из возраста, указанного в записях о браке и смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
отставной по билету, уволенный в запас армии рядовой
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1880 ст.
Дочь: Калиновская? (Селивонова) Анна Марковна
Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна
Рождение ребёнка
11.08.1882 ст.
Дочь: (Селивонова) Васса Марковна
Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна
Рождение ребёнка
08.01.1885 ст.
Дочь: (Селивонова) Домникия Марковна
Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна
Рождение ребёнка
08.10.1888 ст.
Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна
Рождение ребёнка
06.02.1891 ст.
Сын: Селивонов Феодор Маркович
Мать ребёнка: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна
Смерть
20.11.1918 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
21.11.1918 ст.