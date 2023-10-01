Детков Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Детков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Набирухина Татьяна
Рождение ребёнка
18.03.?
Мать ребёнка: Набирухина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деткова Домна Павловна
Мать ребёнка: Набирухина Татьяна
Рождение ребёнка
05.01.?
Дочь: Деткова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Набирухина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Набирухина Татьяна
Рождение ребёнка
22.12.1918
Дочь: Деткова Анна Павловна
Мать ребёнка: Набирухина Татьяна
Смерть
Неизвестно