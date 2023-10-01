Детков Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Детков Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Детков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детков Тимофей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детков Григорий Павлович

Мать ребёнка: Набирухина Татьяна

Рождение ребёнка
18.03.?

Сын: Детков Николай Павлович

Мать ребёнка: Набирухина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деткова Домна Павловна

Мать ребёнка: Набирухина Татьяна

Рождение ребёнка
05.01.?

Дочь: Деткова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Набирухина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Набирухина Татьяна

Рождение ребёнка
22.12.1918

Дочь: Деткова Анна Павловна

Мать ребёнка: Набирухина Татьяна

Смерть
Неизвестно

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