Смирнов Вадим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1940
Дата смерти30.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1940
Отец: Смирнов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.07.1997