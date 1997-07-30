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Смирнов Вадим Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1940

Дата смерти

30.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1940

Отец: Смирнов Фёдор

Мать: Авдеева Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.07.1997

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