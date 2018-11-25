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Аверкин Павел Иванович

Место рождения

Николаевка, Ефремовский район, Тульская область

Дата рождения

05.03.1929

Дата смерти

25.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1929

Отец: Аверкин Иван Андреевич

Мать: Аверкина Анна Яковлевна

Николаевка, Ефремовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1955

Дочь: Казусева Валентина Павловна

Мать ребёнка: Аверкина Анастасия Емельяновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1961

Дочь: Семенова Светлана Павловна

Мать ребёнка: Аверкина Анастасия Емельяновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.11.2018
Луцк, Волинська область
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