Аверкин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения05.03.1929
Дата смерти25.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1929
Отец: Аверкин Иван Андреевич
Мать: Аверкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
20.02.1955
Дочь: Казусева Валентина Павловна
Мать ребёнка: Аверкина Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
20.11.1961
Дочь: Семенова Светлана Павловна
Мать ребёнка: Аверкина Анастасия Емельяновна
Смерть
25.11.2018
Луцк, Волинська область