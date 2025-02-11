Кир Михайлов До 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Кир Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1833, Шалкино, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Анисья СемёноваДо 1833 г.р.
Дети
Феоктист Киров03.01.1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалкино, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Семёнова

Рождение ребёнка
03.01.1851

Сын: Феоктист Киров

Мать ребёнка: Анисья Семёнова

Шалкино, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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