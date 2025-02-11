Кир Михайлов
мужской, родился До 1833, Шалкино, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Анисья СемёноваДо 1833 г.р.
Дети
Феоктист Киров03.01.1851 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Шалкино, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Семёнова
Рождение ребёнка
03.01.1851
Сын: Феоктист Киров
Мать ребёнка: Анисья Семёнова
Шалкино, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно