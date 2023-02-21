Макарова (Кузнецова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович
Рождение ребёнка
06.08.1893
Сын: Макаров Василий Никонорович
Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Ольга Никоноровна
Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никоноровна
Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухоярова Марфа
Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович
Смерть
Неизвестно