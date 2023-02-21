Макарова (Кузнецова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Кузнецова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Кузнецов Петр Дмитриевич

Мать: Кузнецова Синклитикия Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Макаров Иван Никонорович

Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович

Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Макаров Василий Никонорович

Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Ольга Никоноровна

Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никоноровна

Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухоярова Марфа

Отец ребёнка: Макаров Никонор Антонович

Смерть
Неизвестно
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