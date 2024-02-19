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Heide ?

Место рождения

Russia

Дата рождения

14.08.1851

Дата смерти

29.10.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

1873 г.р.
1878 г.р.
1879 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1872

Жена: Heide (Niebur) Anna

Рождение ребёнка
11.10.1873

Дочь: Giesbrecht (Heide) Elisabeth

Мать ребёнка: Heide (Niebur) Anna

Рождение ребёнка
28.04.1878

Дочь: (Heide) Anna

Мать ребёнка: Heide (Niebur) Anna

Рождение ребёнка
09.12.1879

Сын: Heide Jakob

Мать ребёнка: Heide (Niebur) Anna

Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Heide Daniel

Мать ребёнка: Heide (Niebur) Anna

Смерть
29.10.1928

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