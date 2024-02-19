Heide ?
Место рожденияRussia
Дата рождения14.08.1851
Дата смерти29.10.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1872
Жена: Heide (Niebur) Anna
Рождение ребёнка
11.10.1873
Дочь: Giesbrecht (Heide) Elisabeth
Мать ребёнка: Heide (Niebur) Anna
Рождение ребёнка
28.04.1878
Дочь: (Heide) Anna
Мать ребёнка: Heide (Niebur) Anna
Рождение ребёнка
09.12.1879
Сын: Heide Jakob
Мать ребёнка: Heide (Niebur) Anna
Рождение ребёнка
18.06.1888
Сын: Heide Daniel
Мать ребёнка: Heide (Niebur) Anna
Смерть
29.10.1928