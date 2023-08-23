Рудуш Эдгард Конрадович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудуш Эдгард Конрадович

Рудуш Эдгард Конрадович

avatar

Место рождения

Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.05.1935

Дата смерти

23.08.2023

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935

Отец: Рудуш/rudužs/rudusch Конрад Петер Янович/Pēteris Konrāds

Мать: Брежкалн Brežkalna Мильда Milda Каспаровна

Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.12.1957

Жена: Рудуш Галина Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудуш Галина Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудуш Галина Николаевна

Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.08.2023
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close