Рудуш Эдгард Конрадович
Место рождения
Дата рождения15.05.1935
Дата смерти23.08.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935
Отец: Рудуш/rudužs/rudusch Конрад Петер Янович/Pēteris Konrāds
Бракосочетание
28.12.1957
Жена: Рудуш Галина Николаевна
Рождение ребёнка
03.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудуш Галина Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудуш Галина Николаевна
Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.08.2023
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно