Даутов Азамат Накипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутов Азамат Накипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1970

Отец: Даутов Накип

Мать: Жданова Аниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даутова Лариса Анатольевна

Рождение ребёнка
26.05.1992

Дочь: Ермакова Маргарита Азаматовна

Мать ребёнка: Даутова Лариса Анатольевна

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