Даутов Азамат Накипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1970
Отец: Даутов Накип
Мать: Жданова Аниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова Лариса Анатольевна
Рождение ребёнка
26.05.1992
Дочь: Ермакова Маргарита Азаматовна
Мать ребёнка: Даутова Лариса Анатольевна