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Салтыков Поликарп Андреев

Место рождения

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Салтыков Андрей (Андрюшка) Иевлев

Мать: Салтыкова Пелагея Андрианова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Дочь: Коровина (Салтыкова) Параскева Поликарпова

Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.11.1735

Сын: Салтыков Яков Поликарпов

Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Салтыков Козьма Поликарпов

Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Ворончихина (Салтыкова) Парасковья (Мл) Поликарпова

Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Салтыков Потап Поликарпов

Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Салтыков Спиридон Поликарпов

Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Салтыкова) Настасья Поликарпова

Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Салтыкова) Васса Поликарпова

Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1753

Дочь: Беляева (Салтыкова) Ирина Поликарпова

Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1753
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

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