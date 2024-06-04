Салтыков Поликарп Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Коровина (Салтыкова) Параскева Поликарпова
Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова
Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова
Сын: Салтыков Козьма Поликарпов
Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова
Дочь: Ворончихина (Салтыкова) Парасковья (Мл) Поликарпова
Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова
Сын: Салтыков Потап Поликарпов
Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова
Сын: Салтыков Спиридон Поликарпов
Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова
Дочь: (Салтыкова) Настасья Поликарпова
Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова
Дочь: (Салтыкова) Васса Поликарпова
Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова
Дочь: Беляева (Салтыкова) Ирина Поликарпова
Мать ребёнка: Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова