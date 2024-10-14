Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Семен Лаврентьевич

Отец ребёнка: Белов Лаврентий Денисович

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Булыгина (Белова) Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Белов Лаврентий Денисович

Ломовка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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