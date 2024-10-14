Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Лаврентий Денисович
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Булыгина (Белова) Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Белов Лаврентий Денисович
Ломовка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно