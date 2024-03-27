Нигматзянова (Минкина) Сагадат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Место рождения

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ

Дата рождения

17.10.1882

Дата смерти

07.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1882

Отец: Минкин Сафиулла

Мать: Хадичабану Сайфулла Мулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматзянов Мунир

Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматзянова) Сафика

Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирсалих Мулла Нигматзянов

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Минкина) Ркия

Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов

Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: (Нигматзянова) Уммагульсум

Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Нигматзянов Талгат

Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов

Смерть
07.11.1969

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